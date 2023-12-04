乘客憶赴港東航客機故障猶有餘悸　疑引擎葉片損壞

中國東方航空編號航班MU721、由空中巴士A330-300型客機執飛的航班，周日（3日）從上海飛往香港期間故障，中途備降福建廈門。航班同日換機重新起飛，並於周日傍晚安全降落香港。事後不少該機乘客心有餘悸，有人甚至打算寫遺書。網傳事故起因是飛機引擎葉片破損，有資深機師稱，此次故障很可能是引擎葉片脫落後轉動失衡所致。

涉事客機在廈門降落後，多名乘客分享了在機艙內拍攝的影片。其中一段畫面顯示，飛機劇烈抖動，發出強烈響聲，機上有不少空座。乘客媛媛姐表示，當日航班準時起飛，機艙服務員開始派早餐，上午10時未到，機上傳出燒焦氣味，她聽到機身左側傳出一聲巨響，然後機身開始劇烈抖動，「彷彿拖拉機啟動時一樣」，令她的咖啡和茶都溢了出來。其後機艙多次廣播，表示客機故障，要備降廈門。她指從發生故障到着陸，抖動持續約20分鐘。另一乘客高女士稱，事發時她大腦一片空白，還以為要「完結」，甚至想給丈夫留遺書，但當時無法上網。

事發後，網傳客機引擎葉片損壞的照片。資深機長陳建國表示，若照片屬實，此次故障很可能是由於飛機引擎葉片脫落後轉動失衡，導致飛機產生劇烈震動。至於引擎葉片損壞的原因，陳建國表示萬米高度遭遇鳥擊非常罕見，通常原因為外來物撞擊、引擎葉片質量問題、引擎進氣道剝離導致葉片受損等。