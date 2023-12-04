專家指肺炎支原體感染近期大幅增加　冬季流感個案料下月上升

內地多處有呼吸道疾病爆發之勢，香港與內地來往頻繁，亦受到影響，隨時受流感、新冠及多種呼吸道病毒襲擊。香港大學李嘉誠醫學院兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強今日(4日)在電台節目表示，本港今年冬季流感高峰期來得較遲，相信在下月至2月個案會上升。至於肺炎支原體感染個案，近期正大幅增加。

葉稱，肺炎支原體感染在今年初至7月，每個月有數宗至十多宗個案，而由8月至今，每個月有百多宗感染個案。他續稱，感染肺炎支原體對健康的市民影響會較細，但長者、年紀較小或長期病患者，若感染不同的過濾性病毒，再加上肺炎支原體，病情會惡化。肺炎支原體可以透過近距離接觸感染，在院舍或學校容易出現爆發。九成感染者會引發上呼吸道感染，約半成至一成感染者或有較嚴重的下呼吸道併發症，嚴重可能影響腎臟功能。

呼吸系統專科醫生梁子超在同一個電台節目則表示，呼吸道病毒及肺炎支原體感染數字，本港現時不算特別高，本港復常較內地早，不用太擔心因內地輸入而令本港出現爆發。肺炎支原體感染每數年會出現一次高峰，因本港社區已經出現了一段時間，有一定程度免疫。