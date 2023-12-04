商人冒廉署人員罪成　還押期間中風　今判囚4個月緩刑18個月

一名男商人被指向3人涉嫌冒充廉署人員，在案件押後期間，他又涉嫌上載5段涉案閉路電視片段到社交媒體平台，聲稱控方證人偽造該些片段。今年9月經審訊後被裁定冒充廉政公署人員及妨礙司法公正等8罪罪成，原本還押至10月判刑。但因被告之後中風入院而一直延遲，至今（4日）始於西九龍法院接受判刑。裁判官指控罪性質嚴重，惟考慮到被告還押時中風，形容他所承受的已遠超應得懲罰，以人道理由，判被告入獄4個月，但緩刑18個月。

67歲被告譚榮柏，內地出生，報稱任職商人。他被控於2021年11月5日，在香港向黃結敏、林肖紅及林璟瑋冒充廉署人員；及於或約於2022年12月22日，在YouTube上載5段短片，在香港意圖妨礙司法公正，而作出有妨礙司法公正傾向的作為，即作為被告，在該案開審前在YouTube上載5段片段，聲稱黃結敏、林肖紅、林璟瑋、譚美玲和蔡國棟曾替控方偽造對被告不利的閉路電視片段。

辯方今日指，被告被裁定罪成後中風，今日雖然能出庭應訊，律師亦能夠索取指示，但他「唔係好講到嘢」。辯方說，被告是因懷疑有人使用虛假文書才犯案，不涉詐騙，又形容被告犯案手法簡單、破綻百出，冀法庭判刑時顧及這點。裁判官判刑時指，報告顯示被告有「迫害性人格傾向」，而本身控罪性質嚴重。不過，考慮到被告所作所為無造成實質影響，涉案影片瀏覽數量低，罪成後已還押逾兩個月，加上他中風，就8罪判被告入獄4個月，緩刑18個月。

案件編號：WKCC 3845/2022