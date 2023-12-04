建造業界研推智能計分制　工友違規被扣分　屢犯者或被拒入地盤

地盤致命工業意外惹起社會關注，有建造業界人士指，多間大型承建商正研究運用智能科技，為工友設立安全計分制，已有個別地盤正在試行。相關措施運用流動應用程式及數據庫，對工友賞罰分明，違規者會被扣分並強制讀安全課程，屢犯者或會被拒入地盤，而工友做足安全措施就會獲不同獎勵。建造業總工會認為現時職安健問題嚴峻，對計分制安排表示理解。

有建造業界人士稱，為更有效推廣工地安全文化，多間大型承建商擬設立安全計分制度。據知香港建造商會早於10年前曾經試行類似的計分制度，惟當時依賴人手點算，成本高缺乏效率，因此參與地盤不多，最後不了了之。今次業界擬運用流動應用程式及數據庫，以智能科技加強管理，工友做出罔顧安全行為時會被扣分，並強制讀安全課程，屢犯者或會被拒絕進入地盤；相反，若工友做好安全措施亦會加分，獲得不同獎勵。不過，現階段擬定的制度因涉私隱問題不能做到數據共享，或會出現一些工人即使被扣分後遭停工仍可到其他承辦商的地盤繼續工作的漏洞，正研究如何作出改進。

香港建造業總工會理事長黃平指，安全計分制不是新鮮事，工會知悉有關制度已在個別地盤實行了好幾個月，工會亦曾與承建商方面商討有關事宜。他指本港致命工業意外每年維持20多宗情況嚴峻，透露雖然目前工人內部對計分制有不同聲音，例如在私隱方面存有隱憂，但制度始終保障切身安全，工會及大部分工友均表示理解，強調任何人進入地盤後本就要遵守規則，就如駕駛者若觸犯交通條例會被記分，並強制修讀駕駛改進課程，故地盤有類似制度亦屬合理。