47人初選案結案陳詞　辯方稱難說議員未經審視否決預算案

47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，辯方今（4日）續在西九龍法院（暫代高院）作結案陳詞。辯方大狀說，如果立法會議員否決財政預算案，是基於政府沒有回應五大訴求，則很難說他們沒有審視預算案。本身條文或有法律漏洞，但填補漏洞的責任在於其他機關，而不是法院。

辯方大律師指，控方指控被告考慮預算案以外的事情，並無差別否決預算案。然而，事實上《基本法》沒有列明立法會議員審視議案或法案時，可以或不可以考慮甚麼事項。如果立法會議員發現財政預算案沒有着墨於五大訴求，而最終投下反對票，沒有人可以指控他不曾審閱預算案內容。辯方說，相關條文或有漏洞，但要填補漏洞不是法院的責任，否則便是濫用法院的權力。

就着國安法第22條顛覆國家政權罪，法例列明，以「武力、威脅使用武力或者其他非法手段」旨在顛覆國家政權即屬犯罪。辯方大狀說，所謂「其他非法手段」，應該與前述句子所指的為同類，即與肢體脅迫有關。法官問，倘若駭客攻擊政府網絡，或者有人打開一樽新冠肺炎病毒，是否會觸犯國安法。辯方大狀回答說，上述行為或構成恐怖活動罪，但非顛覆國家政權罪。若「其他非法手段」包括誹謗等民事錯失，其所涵蓋範圍便屬太大。

案件編號：HCCC 69/2022