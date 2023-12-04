兩漢吞毒蛋空運被捕　檢逾830萬元可卡因　其中一人不慎屙蛋斷正

澳門再有旅客體內藏毒被截。當地執法部門今日(12月4日)表示，兩名外籍男子分別在上周三、四(11月29日及30日)抵達澳門機場，被發現體內懷疑藏有異物遭拘捕，二人其後被帶到山頂醫院，合共排出200粒可卡因蛋，市值逾830萬澳門元。

其中一名被捕外籍男子分別姓Odongo，35歲，東非烏干達籍；另一涉案男子姓Merkus，40歲，來自南美洲蘇里南共和國。澳門執法部門稱，不排除有販毒集團利用澳門作為毒品中轉站，並正調查毒品去向。

案情指，烏干達籍男子在上周三下午2時許，經馬來西亞飛抵澳門機場，在場人員透過X光機檢查發現其體內藏有鵝蛋狀異物，於是將之拘捕並帶到山頂醫院排出異物，結果男子排出100粒共重1,341克的鵝蛋狀可卡因，市值443萬澳門元。

疑犯供稱較早前按上線指示，由烏干達飛往埃塞俄比亞，在當地吞下100粒鵝蛋狀物體後再轉機至馬來西亞轉飛澳門，事成後可獲3,200美元報酬，但他辯稱不知道吞下物是毒品。

另一涉案的蘇里南共和國男子，於上周四傍晚6時許，在澳門國際機場被截獲，人員在其內褲檢獲16粒鵝蛋狀物體，疑犯再被帶到醫院並排出餘下84粒鵝蛋狀物體。經檢驗，鵝蛋狀物體為可卡因，共重1,190克，市值392萬澳門元。

有人承認上月23日獲上線安排，在家鄉吞下該100粒毒蛋，隨後經迂迴路線運毒，分別飛往南美、中美、北美、歐洲、中東、菲律賓馬尼拉。但當到達馬尼拉時，疑犯不慎排出其中16毒粒，事後一直將之藏於內褲中，其後飛往澳門後被截。他供稱事成可獲5,300美元。案件有待跟進。