港府抽查日本進口水產 輻射水平累計103天達標
2023年12月04日 15:32
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當局不排除發現異常情況，將收緊禁止日本水產進口範圍。
日本當局自8月24日起將福島核污水排放入大海，港府即日禁止當地10都縣海產進口，並每日檢測其餘地區的水產。食物環境衞生署轄下食物安全中心表示，自上周五日(1日)中午至今日(12月4日)中午，食安中心已對290個進口日本「水產及其製品、海藻及海鹽」的食物樣本作輻射水平檢測，是自日本傾倒核污水至今，累計103天未有發現輻射水平超出安全標準。
同時，漁農自然護理署已對50個本地魚產品樣本作輻射水平檢測，全部樣本的檢測同樣合格。香港天文台亦已加強監測本港水域的環境輻射水平，至目前為止，並沒有發現異常情況。
由8月24日起至今日中午，食安中心及漁農自然護理署分別檢測了共17,908個日本進口食物樣本及共5,062個本地魚產品樣本作輻射水平檢測，全部樣本檢測合格。
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