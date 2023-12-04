股樓低迷料逾千億財赤　政府拒定何時全面撤辣

政府指本港樓市市場氣氛審慎，樓價繼續「疲軟」，在今年首10月下降4%，成交量在低位徘徊。立法會財經事務委員會今日(4日)召開會議，政府指本年度財赤途千億港元，有議員指政府賣地成績不理想，被問及明年2月公布預算案會否全面「撤辣」，當局回覆指不會因為賣地收入影響樓宇需求管理措施，而樓價自2021年9月至今年10月下調約17%至19%，但認為屬於「有秩序調整」。

財金官員在會議上指香港樓市在息口上升，加上外圍環境不明朗的情況下，市場氣氛審慎，樓價在今年首10月下降4%，平均每月約為2800宗，較上半年低35%，成交量在低位徘徊，而10月底政府調整樓市需求管理措施後，市場資訊顯示交投略為回升，但仍低於今年上半年水平，樓價繼續「疲軟」；而非住宅物業市場在第三季淡靜，所有主要市場環節的交投疏落，售價和租金普遍只有少幅上落。

議員何敬康表示，香港賣地成績不理想，政府、市建局及港鐵在過去11個月總共推出9個項目，但有6個流標，是本港本地供應史上流標次數最多的一年，擔心全年賣地收入難以達標，政府亦預計將會有超過1,000億港元的赤字，詢問當局有何計劃。政府回覆指今年樓市繼續調整，樓價自2021年9月至今年10月下調約17%至19%，交投量大幅下滑，但認為屬於「有秩序調整」，加上利息維持高企，大家對於經濟前景維持審慎，即使要置業的人士亦可能較為觀望，因此交投量下的非常自然，而市場對於政府賣地是基於前景研判，比較審慎也不出奇。

地產及建造界議員龍漢標詢問會否考慮在財政預算案考慮撤銷餘下辣招，讓市場可以全面恢復自由運作，改善市場看法，提升政府賣地吸引力。政府表示，不會因為賣地收入影響樓宇需求管理措施，因管理措施目的為讓香港未曾購買住宅物業的市民更為優先，而有很多市民將一生積蓄投放在住宅，因此不單止是樓市問題，亦牽涉到社會和諧，需要小心處理辣招，至於未來情況，他指政府知悉市場狀況，會密切留意。

政府又指原本預算案預計赤字約為500多億港元，現時估計略超1,000億港元，但和GDP相比，只是在3至4%之間，加上政府借貸比率非常低，因此為採取適當逆周期措施以及投資未來，政府可以通過部分項目引入投資者進行、部分項目通過政府發債，以組合拳形式處理，他指以目前政府財政狀況及儲備實力，政府有能力應付以及保持財政穩健，至於商舖空置的情況，相信市場會有調節，而由於商舖空置率比較高，希望業主可以降低租金。

針對「國際金融中心遺址」爭論，會計界議員黃俊碩指政府需要檢討內地網民為何有這個想法，因現時香港的低迷股票市場，包括指數、交投量、流動性、上市數目都令人有這樣的錯誤印象，詢問當局如未來一兩年與情況未有大改善，有甚麼措施可以主動出擊改變「頹勢」。政府反駁有關評論，認為意見「站不住腳」。

財金官員承認今年本港股市表現的確疲弱，受內地及國際市場波動影響，恒生指數由年初至上月底累跌約14%，日均成交量由去年的1,250億港元，降至今年約1,056億港元。該官員本港有超過一半的上市公司來自內地，交投佔比甚至高達7至8成，因此港股表現與內地經濟和股市有關，又指近期內地經濟調整，國際息口高企，而本港匯聚國際資金，亦受美國市場影響，在美國持續打壓中國的形勢疊加影響下，金融市場情緒氣氛受影響，現時政府成立了提升股票市場流動性專責小組，小組提出了相當多建議，強調所有短期可做的措施都會落實。