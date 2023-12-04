酒後不悅扼斃鸚鵡棄垃圾房　38歲漢不服判囚上訴遭駁回

一名男子於去年初聲稱在喝酒後因不開心，把其同居女友的鸚鵡扼斃棄於垃圾房。女友發現後報案，執法人員及後拘捕該漢控以1項殘酷對待動物罪。經審訊後該漢被裁定罪成，被判囚3個月兩周，他不服刑期獲准保釋往高院提上訴。高院暫委法官郭啟安經開庭後今日(4日)頒發判詞，駁回其上訴，該漢須即時服刑。郭官同意裁判官指上訴人徒手令健康鸚鵡死亡，必然是使用了極端武力，並指上訴人違反誠信，判社會服務令或緩刑不能傳遞法庭不會容忍此類文明社會不容的事之訊息。

上訴人葉燿鋒(38歲)被控1項殘酷對待動物罪。上訴人與鸚鵡女主人居於大埔逸瓏灣一單位。案發於去年3月4日，女事主起床後發現所養鸚鵡及上訴人失蹤，最終在垃圾房發現鸚鵡屍體。事主其後致電上訴人，他承認因不開心，在酒後扼死該鸚鵡並感到後悔。執法人員調查發現大堂閉路電視拍到上訴人把鸚鵡擲在地上，再拾起來並棄於垃圾房。驗屍報告顯示，鸚鵡側身及右頸失去羽毛，口腔及鼻腔充滿血，全身大部分皮膚出血、頸項連接脊椎受傷，且有肋骨骨裂，由於創傷令肺出血而致命。

上訴方指，上訴人因喝了酒致力度過大把鸚鵡扼死，原審裁判官沒有考慮到他是錯手導致鸚鵡死亡，但法官指因醉酒而錯手犯案非減刑理由。上訴方又指上訴人於案發後患有焦慮症，女友亦因本案與上訴人分手，故可作為減刑因素判處緩刑或社服令。但法官指裁判官判刑時已考控罪嚴重性，判處社服令或緩刑不足以反映其阻嚇力。法官亦認為判處3個月兩周只屬中下程度，非明顯過重，故駁回上訴。

案件編號：HCMA 434/2022