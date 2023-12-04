政府指加稅須考慮市民壓力　下年度各部門額外再減1%開支

現時庫房收入比預期減少的情況下，政府預計本年度綜合赤字率超1,000億港元，較較今年2月公布的預算案為高，因此必須審慎思考善用公帑，有議員詢問當局會否檢討公共開支以及有否長遠開源政策；亦有議員詢問夜經濟對拉動消費的貢獻。當局回覆指會繼續透過發展經濟，令利得稅、薪俸稅增加，但目前中小企、一般市民的壓力亦較大，增加稅收時亦必須考慮這些因素。

政府指目前受惠於訪港旅客人數上升，第三季服務輸出顯著擴張23.9%，第三季每日訪港旅客人士約111,300人次，為2018年同期的約65%；面對外部需求疲弱，第三季香港商品貨值下跌6%，整體出口表現疲弱，困難的外圍環境，短期內繼續令香港出口表現受壓；私人消費方面上升6.3%。

由於預料赤字超過1000億港元，政府稱，必須審慎思考善用公帑，鞏固經濟復甦動力、投資未來、擴大經濟發展容量、強化自身優勢，並且發掘新的經濟增長點，在節流方面，政府指會繼續維持公務員編制零增長，並在政府內部推行資源效率優化計劃，扣減各政策局及部門2024至2025年經常開支的1%，並將於2025至2026年度額外再扣減1%，將節省的資源重新分配及調撥新的政策措施。

議員陳振英指政府開支至回歸以來增長2.6倍，且持續出現收入比支出少的情況，詢問公共開支會否檢討是否用得其所，以及開源有否長遠措施。政府表示隨着在社福、醫療、教育方面資源增大，政府開支也隨之上升，而香港簡單低稅制，過去增加收入會透過如增加博彩稅收入等，議會透過發展經濟，令利得稅、薪俸稅增加，不過認為中小企、一般市民的壓力較大，增加稅收時亦必須考慮這些因素。

另一議員尚海龍指夜經濟已進行兩個多月，詢問其對拉動消費的貢獻，政府指夜經濟只是其中一個希望社會大眾多出來多消費的活動，希望能夠得到社會的支持，指「搞旺香港」，「人氣旺自然財旺」。

議員鄧家彪表示現時零售業和飲食業仍未復甦，8點半之後全部商場沒有消費力，出現酒樓員工多過客人的情況，又指政府目前「開閘」輸入勞工，詢問當失業率去到某個程度，會否「煞車」，當局則指會動態評估，認為輸入外勞不適宜訂立硬性指標。