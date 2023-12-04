議員指中環海濱如死城　斥康文署限制多　難有夜經濟

立法會研究與海濱相關的政策事宜小組委員會今日（4日）召開會議，有議員直指中環海濱朝早及晚上猶如「死城」，而康樂及文化事務署在發展海濱活動限制多；另有議員又指現時晚上11時後，受種種條例限制不能舉辦互外活動，直言如果這樣「唔會有夜經濟」，要求政府拆牆鬆縛。發展局回應指康文署正逐步放寬海濱管理，亦同意「放鬆個速度可以快啲」，又透露當局認為天星碼頭設施比較舊，日後可能會重新研究碼頭布局。

議員陳學鋒認為發展海濱「軟件」為重要問題，以中環海濱為例，指該處日間和晚上在欠缺大型活動時會「靜英英」猶如「死城」，直言「好浪費」，問到政府能否多舉辦小型活動帶動氣氛，例如小食攤檔、街頭表演等，又指在發展海濱活動時康文署「好多嘢都唔做得」，質疑「個海濱擺嚟做乜嘢」，相反私營市場則有較大彈性，認為政府有必要「解開個結」，放鬆規範讓市場自己決定。

發展局常任秘書長何珮玲指當局一直與康文署合作，認為對方正逐步放鬆，惟同意「放鬆個速度可以快啲」，指大部分海濱由康文署管理，「如果佢嗰邊可以鬆啲，我哋（發展局）可以諗其氣嘢個空間會大啲」。

對於政府最近舉辦「香港夜繽紛」望帶動夜經濟，議員梁熙認為首先要能夠在晚上舉辦活動，然而現時香港在晚上11時後不能舉辦互外活動，表示收到有商家稱原定計劃在「平安夜」當晚於西九舉行倒數活動，惟因種種條例限制不能舉行。他又提到目前如然互外演唱會舉行時間，一旦舉行時間超過晚上10時，籌辦都會相當困難，要求政府放寬遠離民居的海濱舉行的活動時間，直言如果這樣「唔會有夜經濟」。何珮玲指西九非近民居地方，承諾會進一步跟進。

近月有建議促政府推「演唱會經濟」，梁熙稱澳門早前以免場租的形式吸引國際知名巨星Taylor Swift到當地舉行演唱會，但事實上Taylor Swift是先和香港洽談，認為澳門做法對旅遊業和帶動經濟，促請政府參考做法，而「唔係一直都係畀澳門嗰邊搶走曬」。何珮玲回應指是免租安排可以作考慮，又相信不同人士來港舉行演唱會都有自己的計算。

議員江玉歡指出，有意見批評香港近岸設施為「曬冷」，但缺少文化和公眾參與元素。她認為政府在發展硬件上做得好好，但管理出現問題，形容「你就整咗隻航空母艦，但管理班人就好似管小艇咁」，指尖沙咀天星碼頭一帶有管理問題，該處經常有人有人叫賣，碼頭附近亦經常有旅巴違問題。她又批評政府發展近岸設施欠缺主題，問到當局發展有關設施目的是針對市民，抑或遊客，但目前未有向遊客做好宣傳。