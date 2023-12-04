車Cam直擊：元朗公路交通警疑「攝車罅」爬頭　剷壆自炒一仆一碌

被不少市民譏為「道路炸彈」的警察車輛又出意外！東網收到讀者提供一段長約1分鐘的車Cam片段，顯示在今日(4日)傍晚約6時16分，拍片車輛正沿元朗公路東行，駛至近錦田河的路段時，一名交通警駕駛鐵騎沿快線疾馳而來，當時有一輛市區的士正在前方行駛，中線則有一輛巴士，該名警員見去路受阻，懷疑打算穿過的士與路邊防撞欄之間的罅隙「爬頭」，結果在過彎時擦撞到路壆自炒，登時人仰車翻。

涉事警員出事後化身「滾地葫蘆」，碌地翻滾至少5圈，其電單車則剷飛至慢線方向，由於鏡頭被巴士阻擋，未能見到它的去向。途經駕駛者見到車禍發生，紛紛停下車輛，離遠觀察警員的情況，而後者直至片段結束，仍無動彈半分，相信傷勢不輕。據了解，救護員接報到場，檢查該名警員的傷勢後，確認其頭部擦傷，他其後清醒被送院治理。

近年涉及警車的交通意外頻生，反映警員的日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題均響起警號。11月12日，一輛警車沿青山公路荃灣段駛至大河道交界時，撞及一輛的士。警車車頭損毀，泵把甩脫，意外中無人受傷。11月9日，粉嶺沙頭角公路3輛警察電單車互撼，1名警員手腰受傷送院。9月28日，一輛警車沿荃灣德士古道行駛時，懷疑衝紅燈險撞及一輛右轉私家車。

9月17日，一輛警察電單車沿北大嶼山公路行駛期間，撞向前方一輛私家車後翻側，幸事故中無人受傷。9月3日，一輛警察交通部的私家車，在跑馬地藍塘道落斜駛至蟠龍道交界時，駕車警員疑似「發緊夢」，追撞前面一輛的士。8月21日，一輛警車在柴灣豐業街4號對開，與一輛駛離工業大廈的密斗貨車發生碰撞，警車掛於車頭的編號牌刮花。8月3日，一輛警車駛入尖東麼地廣場期間，與一輛私家車相撞，所幸車毀人未傷。