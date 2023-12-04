啟德車站廣場辦聖誕運動嘉年華　兒童試攀繩網陣駕駛電動車

聖誕佳節將至，市民靜極思動。啟德車站廣場將於本月16至17日，舉辦大型聖誕運動嘉年華，設6大互動區和50多項精彩節目，包括攤位遊戲、互動遊樂區、運動體驗坊、舞台表演及城市文化定向賽等。市民可盡情跳舞及做運動，小孩子則可挑戰自己試攀繩網陣，甚至駕駛兒童電動車。活動費用全免。

「啟德聖誕 Get Set Go」由九龍城民政事務處及飛越啟德攜手主辦，並由啟德體育園協辦。活動場地亦劃分為6大互動區，由不同機構、體育會和運動員安排活動。例如「兒童遊樂區」有繩網陣、高疊盤挑戰、冰球、滾軸溜冰、跆拳道、滑板；「舒展身心區」可做太極操、放鬆伸展運動、關節靈活性訓練；「提升活力區」可做健身舞、踏板舞、Funky Dance、街舞、穿雲箭體驗；「挑戰體能區」可試玩STRONG NATION、Bootcamp動感訓練。另外，兒童即場更可試駕電動車。

另外，大會同步舉辦「城市文化定向挑戰賽」，賽事路線覆蓋九龍半島多個地區，參加者需要與隊友規劃最佳行程，務求於限定時間內合力走訪最多指定文化景點及古蹟打卡位，感受緊張刺激的競賽氣氛，同時累積分數爭取名次，更可以攜手共創聯合國倡議可持續發展的世界紀錄。是次比賽分為「城市文化定向賽」及「公園定向賽」兩項賽事，分別設有親子組、精英組及公開組等。