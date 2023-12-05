疫下社區衍生多元需求　青協料義工服務年底復常

新冠疫情除了打擊各行各業，義工活動亦備受影響。有青年機構指，疫情期間義工服務總時數急跌逾半，惟疫下亦衍生不同類型的義工服務需要，例如線上功課輔導、搜羅防疫物資轉贈有需要家庭等；去年的義工服務時數已回復至疫情前7成，料今年底可回到疫情前水平。機構早前亦推薦20多位青年，參與杭州亞運和上海進博會的義工活動，有青年認為，做義工可接觸不同的人，有助認識自己。

香港青年協會督導主任張淑鳳指，過去數年因為疫情，不少實體義工服務停頓，青協轄下義工的服務時數，一度由疫情前的每年約140萬小時，急跌至疫情期間的每年60至70萬小時，跌幅超過一半。隨着疫情回穩，去年義工服務時數，已回升至100萬小時，達疫情前的7成左右。她續指，今年的最終數字仍在整理當中，料可回到疫情前水平。

張淑鳳續指，疫情期間其實衍生不少社區需要，當時曾組織義工隊，為行動不便或懼怕疫情而足不出戶的獨居長者、因疫情失業的貧困家庭等，購置日常生活用品，或送上即食餸包。疫下亦增加網上義工服務，例如因應疫下學生停課推出的「好義補」網上問功課服務等。她提到，國外已有不少毋須「面對面」的義工服務，例如翻譯或文書處理等，青協亦嘗試發掘不同方向及種類的義工服務。

復常後除了恒常服務回歸之餘，亦重點針對青年的「全人健康」構思義工服務。張淑鳳表示，疫下青年欠缺社交，影響其身心健康，機構正嘗試促成以運動、環保、全健為方向的新興義工服務，讓服務受眾及青年義工雙雙得益。早前機構就推薦了逾20位青年，參與杭州亞運會和上海進博會的義工活動，冀讓青年們擴闊眼界、聯通世界。

自小參與義工服務的江海燕，早前因參加杭州亞運及上海進博會的義工活動，而錯過自己的大學畢業典禮，但她認為大型展會、賽事的義工經驗難得，在進博會期間更促成內地古箏品牌與泰國貿易團的貿易，令她既感驚喜又滿足。另一義工包璇怡指，參加杭州亞運義工，令她見證大型運動會如何運作，感受不同風格及文化的做事方式，促進與不同人的溝通。

義工蔡迪龍則認為，做義工可以助人又可自助，發揮不同方面的能力，以參與進博會為例，當初準備時間緊迫，惟要駐守的展館非常大，故自己要懂得應變。義工翁嘉穎指，中學期間曾對前途感到迷惘，參加義工活動、並接觸不同人後，才確定想做護士的目標，認為義工於她而言類似燈塔的存在，個性亦變得更外向。