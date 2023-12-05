京港澳台四地愛滋病論壇開幕　愛滋病權威何大一分享研究經歷

每年12月1日是世界愛滋病日， 2023第7屆京港澳台四地愛滋病論壇於昨日(4日)及今日(5日)舉行，多名研究愛滋病的專家出席並發表演講，包括研發出俗稱「雞尾酒療法」的對抗愛滋病毒療法的學者何大一。

今屆論壇承辦方香港愛滋病基金會(基金會)主席梁智鴻醫生與多位重要嘉賓主持啟動儀式，一同祝望各組織能通過論壇交流研究心得和成果，未來日子繼續緊密合作做好愛滋病管理。連續兩天的論壇不但得到了四地愛滋病相關非政府組織代表參與討論，更邀請了百多位專家代表分享最新的研究發現和獨特經驗，加強愛滋病的預防策略及重整社會對愛滋病問題。

自2010年起，4地愛滋病論壇每2年舉辦一次。今屆論壇由香港愛滋病基金會承辦，並以「終結歧視，就在今天」為題，促進研究人員、醫學精英和非政府組織機構之間的合作。該論壇分為8節，分別講解4大地區愛滋病現況、治療新趨勢、對愛滋病社區的預防、支援服務，更探討對愛滋病感染者的關鍵支持，包括HIV持續關懷白皮書及在亞洲推廣 PrEP 的挑戰。圓桌討論更探討了4地合作預防愛滋病的控制機遇及各單位如何防治愛滋病毒。每節均有來自4地具知名度及領導地位的代表和醫學精英參與分享經驗，致力加強地區愛滋病相關醫療機構、疾病預防控製中心、非政府組織和其他社會工作者之間的工作關係和互動。

論壇亦邀請到Aaron Diamond愛滋病研究中心主任何大一發表演講，題目為「愛滋病疫情爆發而來，我個人的研究歷程」。何大一曾揭示了愛滋病在體内複製的動態生物學，該獨特見解奠定了其在愛滋病抗逆轉病毒聯混合用藥治療的世界領先地位，愛滋病從可致命的疾病轉化為可用藥物控制的慢性長期疾病，至今全世界近3,000萬愛滋病患者受益。另外，香港大學微生物系免疫學和免疫療法學講座教授、香港大學愛滋病研究所所長陳志偉亦公布愛滋病疫苗開發及治癒愛滋病的免疫療法的現狀。