九成聽障者稱難覓性健康資訊　家計會推手語短片講解乳房健康

調查顯示，90%聽障人士認為獲取性健康資訊時遇到困難。有見及此，香港家庭計劃指導會首次製作配上手語的性與生殖健康教育短片，向聽障人士推廣乳房健康及預防乳癌的訊息。首兩齣題為「時刻關注 守護乳房健康」(手語版)的短片，已於家計會各網上平台推出。

家計會獲慈善基金資助，開展一項先導形式的「聽障人士健康推廣計劃」，製作兩齣配了手語及動畫的短片，協助聽障人士接收及明白乳房健康的訊息。該會並進行一項「聽障人士性與生殖健康資訊需要評估」，收回的41份問卷結果顯示90%受訪聽障人士表示獲取性健康資訊時遇到困難，包括資訊不足、不知從何獲取資訊、溝通困難、難以理解內容、欠缺溝通渠道等；另逾80%受訪者認為在性健康教育影片加上手語翻譯，能讓他們更易掌握資訊和內容。除了「乳房健康」和「子宮頸細胞檢驗」，男性健康方面的前列腺增生」和「陽萎」，亦是他們最想增加認識的題目。

香港聾人協進會會長劉麗芳女士表示，不少聽障人士依賴以健聽人士為對象、主要為文字並欠缺插圖的宣傳海報、服務單張、廣告燈箱等，去獲取性與生殖健康及服務資訊，由於不是所有聽障人士都有足夠的能力掌握文字的內容，因此他們部分對於如何保護自己、預防意外懷孕及性病、定期檢查，以至有病徵或需要時如何尋求服務等，缺乏資訊及知識。

家計會執行總監林慧翔醫生表示，由於手語沒有統一系統，不少性與生殖健康詞彙對一般聽障人士來說比較難理解，因此只能使用自然手語或靠意會傳遞意思。她指，聽障人士透過手語接收訊息亦容易疲累，因此影片要較短及內容更簡明握要，並將一個題目分成兩齣。