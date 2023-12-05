國產C919及ARJ21飛機　下周首次訪港展示

政府今日(5日)表示，繼上星期中國載人航天工程代表團訪港後，兩架由國家自主研製的飛機C919和ARJ21，將於下周二(12日)至周日(17日)在香港國際機場進行靜態展示，其中C919更會在下周六在維港上空進行飛行演示。

政府稱，飛機是國家航天里程碑，選擇香港作為飛機首次出訪的城市，充分體驗國家對香港航空業發展及作為國際航空樞紐的重視，香港民航處一直積極參與C919飛機多項認證工作，對香港能參與研製項目感到「鼓舞」。

C919是由中國商飛研發的一款168-190座級窄體客機，專為短程到中程航線設計，屬於單通道150座級，標配168個座位，最多可容納190個座位。ARJ21同樣由中國商飛研製，機種上屬於中短程渦扇支線客機，航程可達2,225至3,700公里。

另外，民航處將在本月中舉辦連串活動，分別是12月11至13日的亞太地區空中航行規劃和實施小組第34次會議，12月18和19日的亞太地區區域航空安全小組第13次會議，兩個會議均會在民航處總部舉行，以及12月14和15日假亞洲國際博覽館、首次與國家民航局及香港國際航空學院聯合舉辦的「亞太地區創新科技及能力提升展覽會2023」。