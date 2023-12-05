周庭棄保不回港　港府：將會終身追捕

今年9月赴加拿大多倫多讀書、已解散的香港眾志創黨成員兼常委周庭，早前在社交平台宣布，不會在原定的12月底回港就《港區國安法》報到，「大概一輩子不會回去(香港)了」。港府今日(5日)就事件回應時表示，批評有人出賣誠信、砌詞找藉口、製造光環，執法部門曾嘗試寬大處理，但換來瞞騙。當局會全力追捕任何危害國家安全罪犯，任何逃犯只有「自首」，否則將會終身追捕。至於相關細節會否成為證據將由執法部門討論。港府又指部分香港人仍然低估外國勢力對國家安全威脅，而今次逃犯涉嫌勾結外部勢力，勾結外國勢力已經變成「代理人」，本質為「背信棄義」。

周庭在網上發文指自己現身處多倫多，今年7月初獲國安告知，如果想到加拿大升學，需要香港國安處人員「陪同」和「保護」到內地一天，而在完成行程後會獲發還護照，她只需在大學假期時回港報到。回港後，再次被國安要求寫下數封，感謝執法部門安排使她能了解祖國的偉大發展之信件。她亦在9月中離開香港到加拿大多倫多升學，護照則是在出發前一天才收到的；貼文中她又透露患有情緒病。

另外，針對一名38歲男子涉嫌煽動市民不要投票案件，港府發言人表示任何人煽惑他人投廢票或不投票，都會犯法，執法部門必定會「嚴打」，市民也應理性履行公民權利，呼籲市民不要參與其中，正當行使投票權。