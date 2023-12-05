黃竹坑兩可疑男山邊遇查　揭藏化學物圖製炸藥被捕

執法人員於本周日(3日)下午，在黃竹坑南風道一帶巡邏期間，截查兩名分別33及34歲的本地男子，在他們身上檢獲斧頭、鐮刀及錘等工具。人員其後在現場附近山邊，發現一個約1米乘半米大、約半米深的地洞，地洞以木板及迷彩防水布遮蓋，內藏一批自製燃燒工具，包括熔爐、金屬器皿、煙囪，以及約1公斤家用或工業化學物品及儲存器皿。

其後，人員於地洞附近發現一個試驗燃燒位置，並檢獲多個化學物包裝袋，由於有關化學物包含可製作「TATP」或硝酸銨類炸藥，執法人員相信兩名男子在山邊收藏原材料，並在現場進行燃燒及爆破實驗。經調查後以涉嫌「製造或管有炸藥」捕兩人，據悉他們分別報稱無業及任電工，相信透過網上群組認識，現時仍處於炸藥試驗階段，初步未有明確行動或襲擊目標。

執法部門搜查兩被捕男子分別位於鴨脷州及柴灣的寓所，並再檢獲30公斤同類原材料及化學物，以及包括電子磅、蒸餾機、實驗室器材、手機、手提電腦和製造炸藥的筆記簿等。人員經調查後，稍後將暫控兩人共3項有關罪名，不排除有更多人被捕。據悉，兩名被捕男子並無黑幫背景，惟人員在其寓所內檢獲一批政治宣傳單張，其電話內亦有加入反政府的社交媒體群組。