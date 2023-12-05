有建築公司試行記分制　期望明年初推出安全記錄平台

為減少工業意外，建造業界擬推出工人記分制加強規範。建造業議會稱現有8至10間建築公司正試行相關計分措施，若發現地盤有不安全行為會記分，蓋涵崗位由前線工人到老總不等。工業傷亡權益會就盼記分制公平公正，必須一視同仁，而記分名單亦不應永久性，若工人有改善就應該剔除。

建造業議會建造安全專責委員會主席彭一邦今日(5日)在一個電台節目中表示，期望建造業明年初推出前線人員安全記錄平台，如巡查發現地盤有不安全行為會記分，涵蓋的不只是前線工人，也包括科文、「老總」等崗位。平台不會全面公開，但工人及參與建築公司可分享平台資料，議會顧問正研究私隱問題。

本身是建築公司行政總裁的彭一邦透露，他的公司試行了3至4個月，例如工人無戴安全帽要記2分，工人被記滿12分要上半日課程。他說在現時法例下，若有意外，主要懲罰老闆，記分制可做到人人有責。如發生吊運意外，公司會被控，相關天秤手也可能表現不好，有關資料日後可放在平台，其他公司自行決定是否聘用有關人士。

至於出席同一節目的工業傷亡權益會總幹事蕭倩文就指，記分制不應只針對前線工人，地盤安全也涉及有否提供設備、環境本身是否安全，記分制必須公平公正，關注會否出現記分「手鬆手緊」問題，甚至會否有人「食死貓」。而記分名單亦不應永久，若工人改善了就應剔除於平台。

港九搭棚同敬工會理事長何炳德稱，負責記分的安全主任不應由大判聘用，否則有角色衝突，建議由獨立顧問公司或政府委聘。他指出，地盤安全亦涉及施工管理及設計，承建商也有責任，例如地盤趕工要 4日建成一層樓，要求工人趕工或會導致疏忽。