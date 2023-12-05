首個「組裝合成」法建居屋　安達臣道420單位料明年完工

港府正大力發展安達臣道石礦場。房屋局今日（5日）於安達臣道石礦場R2-7公營房屋地盤，展示以「組裝合成」建築法(MIC)建成樓宇，R2-7地盤將會興建1座17層高住宅，提供420個居屋單位，最快會於明年完工。房屋局局長何永賢表示，R2-7地盤為房委會首個進度最快、「即到即裝」的MIC工程，現時進度已到5至6樓，相信MIC能有助建屋提速提量，形容是建造業的進步，地盤亦採用更多智慧工地管理提高安全。

在R2-7地盤旁邊的R2-6地盤為安樺苑地盤，同樣會以MIC建造，但由於樓高28層，故進度較慢，於2025/26年完工。而R2-7即將於明年完工，它採用MIC2.0的技術，很多工序已在廠房進行，碳排放亦更低。現時R2-7地盤已安裝285件組件，即共有4層，今日房屋局於現場示範建成第5層的單位，因應安樺苑及R2-7地盤並不寬闊，相鄰土地沒有物流及臨時儲存地方，故採用了「即到即裝」的策略來應對大量組件交付。

房屋署高級建築師羅匡仲表示，R2-7地盤將會作為居屋開賣，但銷售日期未定，每層約有26至28個單位。他又稱雖然樓層較矮，但其挑戰不會比安樺苑細；而R2-7總共有1,201件組件，每層約有70多件組件，一般來說會在5日之內完成一層的建築。

至於採用MIC建造公營房屋的選址方面，羅匡仲表示，選擇安樺苑及R2-7地盤作為試點，是由於房委會需要測試不同情況下應用MIC技術，例如早前的東涌99區公屋選址有空地擺放組件，較為理想；而安樺苑及R2-7地盤則能夠試用「即到即裝」的技術，未來房署會在德田街試行市區位置安裝MIC組件的情況。