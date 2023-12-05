英國內政部收緊移民政策　擬大幅削減移民人數

英國內政大臣祁湛明周一（4日）宣布自明年春季開始收緊移民政策，計劃削減未來數年移民到英國人數，屆時移英人數預計將比去年減少30萬人。唐寧街形容，這是英國有史以來對合法移民最嚴厲的政策。

新措施包括提高申請到英國工作海外人士要求的最低工資門檻，從目前的2.62萬英鎊（約25.9萬港元）年薪提高至3.87萬英鎊（約38.2萬港元），醫護及衞生行業人員可獲豁免；廢除短缺職業清單制度，僱主無法再提供以英國現行薪資八成的工作；通過家庭簽證申請配偶或受撫養者移民到英國人士，最低收入門檻亦從1.86萬英鎊（約18.4萬港元）增加至3.87萬英鎊。

此外，政府公布數據顯示，截至今年9月的過去一年間，向醫護行業人員發放約10萬份簽證，並向相關家屬發放1.2萬份簽證，但估計當中大部分人沒有工作，並使用公共服務，因此新措施實施後，將禁止醫護人員攜同家人移居英國，並提高外籍勞工每年支付國民保健費用增加逾六成，至1,035英鎊（約1.02萬港元）；移民諮詢委員會亦將審查畢業生移民簽證途徑，防止濫用。

英國政府今年稍早也宣布了一系列旨在減少學生簽證發放數量的措施，包括取消國際學生攜帶家屬到英國的權利，正參與研究生課程的國際學生除外，同時取消國際學生完成學業前投入工作的資格，有關措施將於明年1月開始生效。

國家統計局上月的數據顯示，去年淨移民人數高達破紀錄的74.5萬人，此後一直維持高水平，大部分人來自印度、尼日利亞和中國等國家。首相辛偉誠指移民人數過高，必須採取進取措施降低數字。惟有商界和工會批評有關措施可能對國營醫療服務機構和勞動力供應問題構成挑戰。