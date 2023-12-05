怪獸家長有增無減　議員促評定有嚴重問題家長強制受輔導

政府推行正向家長教育多年，但效果欠佳。立法會促進家庭教育事宜小組委員會今日(5日)召開會議，教育界議員朱國強指很多學生的問題個案，歸根究柢是來自家長，儘管政府推行家長教育多年，但前線同工不能體會效果之餘，「怪獸家長」的出現更有增無減，建議當局訂立強制措施，要求被評定為具有嚴重管教問題的家長接受有關治療或輔導。教育局官員稱，政府十分重視保護兒童，會就議員的意見同社會福利署反映。

朱國強指家長往往會沿用父母過去的教導方法來管教自己的子女，有些人會採取批評、比較、情緒勒索甚至打罵等負面手法，而他近年就收到不少同工投訴，愈來愈多提出無理要求的「怪獸家長」，即使政府推行家長教育多年，然而最需要接受有關教育的家長則不會參與，並持續採用負面方法管教子女，結果受罪的永遠都是小朋友。

他指當局推行正向教育不夠全面，例如舉辦講座找些講者出席發表幾句意見，形容效果只是蜻蜓點水，主張政府需全面落實正向教育的同時，亦應改變策略，設具有診斷、輔導、轉介及治療功能的部門，去支援及處理被評定為有嚴重管教問題的家長，當然學校亦應及早辨識問題家長並轉介部門跟進，安排他們接受輔導、培訓或行為治療等。他又肯定現時的多元教育模式，惟制度方面應予以檢討和改良，又強調教育制度應是做就學生，而非「做低學生」，指若不檢討制度，學生的情緒和精神壓力難有改善。

教育局首席助理秘書長何慕琪回覆指，由2018年起推行正向家長教育以來，不少家長的看法已有所轉變，認同孩子愉快和探索學習亦好重要。就家長教育的課程架構，當局已委託大專院校製作兩個10小時的家長教育課程，而考慮到部分家長未必能親身出席，故製作網上學習資源，可隨時隨地在「至叻家長」平台更新培育子女的技巧，又冀透過家校合作，讓家長理解到正向教育的重要性，從而教導子女應有的價值觀和態度。

對於局方的回應，朱國強和委員會主席陸頌雄都批評未能觸及問題的根本，事關容許家長選擇不出席有關課程，再多的工夫也是徒勞。陸頌雄說駕駛人士被扣分，須強制參與改進駕駛態度的課程；而管教子女方法出現嚴重錯誤的家長，當局有否方法容許其自願參與課程，而非繼續我行我素、堅持沿用有問題的管教方法？他引述外國做法，指一旦申領某些家長津貼，就必須出席一定時數的相關課程，若選擇缺席則不能領取或大幅扣減津貼金額。陸認為既然社會動用資源幫助照顧小朋友，有關家長亦有責任採用正確的管教方法，當然僱主亦要配合，撥出時間讓身為家長的僱員參與課程。