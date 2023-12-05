超聲波內窺鏡引導胃腸繞道術治胃出口阻塞　可縮短病人住院時間

中大醫學院研究證實，利用「超聲波內窺鏡引導胃腸繞道術（EUS-GE）」治療不可接受手術的惡性胃出口阻塞患者，較過往常用的「十二指腸金屬支架置入術（DS）」優勝，除改善支架通暢道外，同時可縮短病人住院時間及6個月內再次接受手術比率由29%減至4%，患者術後進食的能力亦有所改善。

惡性胃出口阻塞是胃癌、十二指陽癌而不可接受手術切除的患者的常見併發症，主要是因腫瘤侵入或擠壓胃部出口或十二指腸位置而阻塞，令患者難以進食。EUS-GE以超聲波引導，運用內窺鏡直接在胃及十二指陽間放置金屬支架建立接口，由於支架遠離腫瘤生長位置，可減少腫瘤向支架內生長及出現堵塞的情況，同時支架可將兩個器官固定，防止移位。

中大於2016年成為全球首個率先將EUS-GE應用於治療惡性胃出口阻塞的團隊，為進一步評估新舊療法的臨床表現，中大醫學院聯同比利時、西班牙等地的醫療中心合作進行研究，招募97名惡性胃出口阻塞患者，平均分配接受其中一種治療。結果顯示，EUS-GE組別在術後6個月需要再次接受治療的比率由29%降至4%，支架的通暢度亦較高。中大醫學院外科學系教授張源斌亦指出，EUS-GE組別的病人在術後短時間已可進食軟餐甚至固體食物。