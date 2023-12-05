巴黎抵港兩外籍女體內藏毒被捕　檢200萬可卡因明提堂

香港海關機場科人員於周日(3日)，在赤鱲角香港國際機場替2名從法國巴黎抵港的58及41歲外籍女子清關，發現二人僅攜帶小量個人物品，提供的清店預訂資料與逗留日數不同，懷疑她們體內藏有毒品。因此，關員帶二人到醫院檢查，確認其體內藏有異物，遂拘捕她們。

截至今日(5日)下午1時，二人已從體內排出228粒、共重約1.8公斤懷疑可卡因，市值約200萬港元。經醫生檢查後，相信二人體內仍有毒品，相信毒品總數會比現時公布的為多，她們繼續在醫院接受醫學觀察。二人亦已被各控一項販運危險藥物罪，案件明日(6日)到西九龍裁判法院提堂。

海關表示，今次案件較特別之處，是2名被捕旅客由歐洲國家抵港，是同類案件中較罕見。連同今次案件在內，海關於今年2月本港全面恢復通關以來，已搗破74宗航空旅客販毒案，並拘捕99人，檢獲約232公斤毒品，市值約2.2億港元，當中25人涉及人體藏毒。而在過去1個月，海關於機場拘捕11名利用人體販毒的空運旅客，佔整體利用人體藏毒案的四成四，檢獲超過10公斤毒品，市值約1,200萬港元。

隨着香港與內地和國際恢復便捷往還，訪港旅客人數亦逐步增加，海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。