天然乳品前主席等3人再被裁定罪成 判囚4年9個月至7年9個月

前上市公司主席等3人在一項涉及5億新西蘭元的新西蘭牧場收購中，隱瞞利益關係及訛稱牧場毛利，串謀詐騙香港聯合交易所(聯交所)及該上市公司。3人2011年被廉署落案起訴，經審訊後均被裁定罪成。惟高院之後裁定被告上訴得直，發還重審。其中一名被告聘用英國御用大律師Timothy Wynn Owen（又稱Tim Owen）為他辯護。壹傳媒黎智英之前涉擬聘用Tim Owen代表，結果需要人大釋法處理。本案早前審結，3名被告再被高等法院陪審團裁定罪名成立，今日(5日)被判囚4年9個月至7年9個月。

3名被告包括56歲被告陳克恩，是天然乳品(新西蘭)控股有限公司(天然乳品)前執行董事兼聯席主席；61歲被告Hao May，前稱王玫，UBNZ Trustee Limited (UBTL)東主兼營運者；52歲天然乳品前副總裁Yee Wenjye。其中陳聘用了Tim Owen為他辯護。陳克恩及Hao May早前被陪審團裁定4項串謀詐騙罪名成立，Yee Wenjye則被裁定兩項串謀詐騙罪名成立。

法官判刑時表示，陳及Hao是有關詐騙勾當的主腦及策動者，而該勾當對巿民大眾及股票巿場有重大影響。Yee在案件中雖擔當比陳及Hao輕的角色，惟他卻積極參與有關非法勾當。陳及Hao分別被判囚7年3個月及7年9個月；二人均被禁止擔任公司董事6年9個月。52歲天然乳品前副總裁Yee Wenjye，則被判囚4年9個月。

三名被告分別於2011年底及2012年初被廉署落案起訴，原審時在高等法院原訟法庭被陪審團裁定罪名成立，於2016年6月分別被判入獄5年至8年3個月不等。三人其後提出上訴，獲法庭撤銷定罪及命令重審案件。2021年6月案件重審期間，法庭命令解散陪審團，其後安排於本年7月再重審案件。

案件編號：HCCC309/2019