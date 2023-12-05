以虛假文件提早領取強積金供款　14人被捕涉款380萬

一間強積金受託人公司早前報案，懷疑有強積金計劃成員(供款人)使用虛假文件，以提早提取強積金供款，執法部門跟進調查後，昨日(4日)展開「捉影」行動，以涉嫌「詐騙」及「使用虛假文書」罪，拘捕10男4女共14人(26至53歲)，涉及14宗申請和涉款逾380萬港元。被捕人士分別報稱建築工人、文員及司機等。

調查發現，有強積金供款人向強積金受託人公司，提交虛假「港澳居民居住證」及在民政事務處作出虛假聲明，訛稱永久離開香港並前往內地定居，以提早提取強積金供款。人員卻發現，被捕人並無在所聲明的離港日期後離開香港，有個案甚至從無離開過香港。行動中，檢獲強積金供款及相關銀行文件。

部分被捕人聲稱曾收到自稱為中介或經紀的陌生人電話，對方聲稱可幫助受害人提早提取強積金供款，被捕人只需提供其個人資料，被捕人因為財困而輕信中介人可提早提取供款。被捕人成功提取強積金供款後，該些中介或經紀會收取三至四成佣金，最高一宗申請金額約30萬元。

其中4男2女(31至38歲)已被控各一項「行使虛假文書」罪，案件將於明年1月9日在東區裁判法院提堂。其餘8名被捕人則已獲准保釋候查，須於明年1月中旬報到。調查行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。