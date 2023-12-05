公院冧物頻生醫局修訂投標制度補鑊　聯合冧燈承辦商須道歉賠償

公立醫院早前接連爆出建築物及設備上的事故，其中基督教聯合醫院手術室率先被爆出一盞手術燈突然墮下，壓傷麻醉助理肩膊。醫院管理局今日(5日)公布，已採取行動處分涉及基督教聯合醫院手術燈掉落事故的保養維修承辦商，並追究責任，包括承辦商須向醫管局公開道歉；承辦商須賠償醫管局因事故導致的損失及其他相關開支；及由本年9月起不接受有關承辦商參與所有天花懸吊醫療儀器的投標，為期一年，直至明年9月審視及確信承辦商的服務質素達致要求後，才會考慮恢復其投標資格。

有關承辦商提供的服務不符合合約要求，導致事故發生，亦對醫院服務的安全性構成重大影響。醫管局繼續不接受有關承辦商投標公立醫院所有天花懸吊醫療儀器的採購項目，直至醫管局認為該承辦商的服務質素達致要求為止。另外，為督導服務承辦商的表現及確保投標質素，醫管局會修訂現有的投標制度，引入新的評分準則。如承辦商過往的表現紀錄欠佳，有關表現會在投標時計算入評分中，影響投標結果。

局方亦正執行「檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會」早前的建議，加強對承辦商的監督，包括派遣醫學工程人員駐場監督承辦商維修保養高風險級別醫療儀器的工作。轄下各醫院已成立醫院安全委員會，定期審視醫院設施及設備的安全性，並找出潛在風險，及早採取預防措施。醫管局亦已成立安全委員會，就醫院設施及設備的安全和風險管理制定政策及指引。