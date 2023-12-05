兩男藏化學物圖製炸藥　官押明年2月訊待化驗證物

兩名男子於本周日(3日）下午，在黃竹坑南風道一帶遭執法人員截查時被發現藏有斧頭、鐮刀及錘等工具。人員其後在2人住所等發現重達約30公斤的化學品原材料，該些原材料可製作「TATP」或硝酸銨類炸藥。經調查後人員以涉嫌「製造或管有炸藥」罪拘捕該兩人。兩人今午（5日）被解往東區裁判法院應訊，被控管有及串謀製造爆炸品等3罪。兩人暫毋須答辯，裁判官把案件押後至明年2月20日再訊，以等候化驗相關證物。裁判官拒絕兩人的保釋申請，兩人須還押但於12月13日作保釋覆核。

兩名男被告依次為何志珩（33歲，無業）及伍子傑（34歲，電器技工），他們各被控1項管有爆炸品罪，並同被控1項串謀製造爆炸品罪。何被控於2023年12月3日在鴨脷洲邨利滿樓一單位明知而管有、保管或控制爆炸品，即1包鹼性石灰粉、1包尿素粉、1包無水硫酸鈉、1包麵粉、1瓶稀釋劑、1瓶甘油、兩盒液態硝酸銨、1盒石灰粉、1盒點燃炭粉、兩盒粉狀硝酸銨、1瓶酒精及其他化學物品。伍被控於同日在柴灣漁灣邨漁順樓一單位明知管有兩瓶乙醇、兩瓶酒精、1瓶甘油、8瓶甲醇、1瓶果凍狀甲醇、7瓶油、5瓶油渣、3瓶氨水、1瓶柴油、1瓶雙氧水、1瓶通渠劑、1瓶糖漿、1罐丙酮、1罐肥料、1包點燃炭粉、1包氫氧化鈉、1個燃燒罐及其他化學品。

兩人另同被控於2023年11月1日與2023年12月3日之間，在香港一同串謀製造爆炸品,即硝酸銨混合物；控方庭上指因檢取的物品超過30公斤，故化驗需時，且又要檢驗找到的工具及被告手機等，故申請將案件押後16星期至明年3月26日再訊。但辯方認為押後事間過長，裁判官則表示認同辯方指可押後一段短時間再檢視化驗進度，故將案件先押後至2月再訊，期間兩名被告須還押。

案件編號：ESCC 2748/2023