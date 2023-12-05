假冒「兒子」電騙老婦逾9萬元　無業男認罪還押至12.19判刑

無業漢聲稱為收取數千港元報酬，分別兩次替騙徒收取從電話騙案得來的合共約9.6萬港元騙款。惟其中一案的事主家人察覺有異，並預先報案，當該無業漢在約定地點收款時，即被埋伏的執法人員拘捕，且在其身上起回另一案的騙款。該無業漢今（5日）於區院承認串謀詐騙及洗黑錢共兩罪，須還押至12月19日判刑。

被告陳皓傑（35歲，無業），承認於今年11月9日在香港與另一名身份不詳的人串謀欺騙王姓女事主，即虛假地表示王的兒子被警方扣留及需要金錢，而不誠實地誘使王交出港幣65,600港元；及同日在長沙灣深旺道聖瑪加利男女英文中小學外，知道或相信為從可公訴罪行得益，仍處理一筆港幣30,500港元的款項。被告另涉1項串謀詐騙和1項洗黑錢罪，則獲准於法庭存檔。 被告過往有6項案底但與本案不相關。

案情指，陳姓女事主於當日下午接到來電，對方聲稱是她兒子，稱因打架「去咗差館，要錢」，林其後應對方要求把約3萬港元現金，乘搭的士到案發地點交給被告；同日下午王姓女事主同樣收到聲稱是她兒子來電，稱因交通意外及打架被帶往深水埗警署，要王拿出約6萬多港元救他。其間王的女兒來探望，得知王要搭的士去英華街交款。王的女兒致電弟弟，發現王受騙並報案。王到達案發地點外，被告到場收款並幫王截的士回家，執法人員即截停及制服被告，並在他身上找到約3萬港元。被告於警誡錄影會面中，稱收到內地的來電，要求他去交收物品，他每次可獲2,000至3,000港元報酬。

案件編號：DCCC 238/2023