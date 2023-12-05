假難民滯港年燒14億　議員倡設禁閉營　加重聘黑工刑罰

現時本港有1.47萬人以免遣返聲請留港。立法會保安事務委員會今日（5日）討論相關事宜，政府指現時處理免遣返聲請人各類開支約14億港元，而過去5個財政年度平均花費11億港元。有議員認為「假難民」問題嚴重是因為香港有經濟誘因讓他們賺錢，當局必需要從源頭入手解決經濟誘因，倡設「禁閉營」，甚至即時遣返干犯罪行的難民，又要求加重聘請黑工的刑罰。

近年經濟不景，議員鄧家彪指本港預計今年有略高於1,000億港元財政赤字，問到免遣返聲請人連同遣返機票，以及法援「冤枉錢」至今共花了多少開支，又指現時有約1.47萬名免遣返聲請人，基於不同理由留港，而結果證明當中只有不足1%人確立為免遣返聲請，偷渡來港為「搵食」，用難民的身份干犯罪行「佔大多數的情況」，問到政府是否掌握有沒有免遣返聲請人士經遣返後再回港。他又提及外國在處理難民時只要難民有干犯罪行會即時遣返，質疑香港為何不使用同樣方法。

當局回應指免遣返聲請人各類開支約14億港元，包括處理的人手、上訴委員會處理的開支、法律和人道支援，而過去5個財政年度平均11億港元，又指目前手頭未有免遣返聲請人士經遣返後再回港的具體數字，但認為「唔會多」，因為政府己將有關人士紀錄，「佢係無可能透過正常途徑返嚟」，但如果偷渡或假身份則有可能發生。至於將干犯罪行的難民即時遣返的建議，當局則指基於終審法院案例所以當局必須遵守法院的決定。

另一議員李梓敬認為假難民問題嚴重是因為香港有經濟誘因讓「假難民」賺錢，當局必需要從源頭入手解決經濟誘因，倡設「禁閉營」。但早前當局以法律上的合理性和相稱性、政策的可行性，否決有關建議，他認為只要開始有「禁閉營」就不會有新的「假難民」來港，做法可先減低相關人士來港的誘因，而已來港的免遣返聲請人可以慢慢再作處理。

議員葛珮帆則指出現時聘請黑工誘因大，因為法庭好少判處最高刑罰，大多判以數星期，以入境處近日破的案件為例，指有清潔公司聘用黑工，獲利超過1700萬港元，但就只判罰50萬港元，問到政府會否考慮提高聘請黑工的罰則。

當局回應時指政府在羈押免遣返聲請人遇上不少法律挑戰，「就算我哋認為有相當足夠的證據，有時候在法庭上未必可以執行到」，而劃線立法就因為沒有足夠的地方作羈留，所以未必足夠應付，營運成本未必較現時低，又強調會研究法庭判決，如果發現判罰與罪行不相稱會作出刑期覆核。

議員吳傑莊同樣指單是今年1月到10月己有超過600人獲準保釋的非華裔人士被捕，問到能否在有關人士在服刑後立即啟動免遣返程序。當局則指要視乎服刑人士免遣返聲稱的處理階段，如果有關人士免遣返聲稱已經處理完畢，沒有聲稱許可會盡快遣返，但過程中涉及政府未能完全掌握的因素，包括申請者有否作出司法覆核。當局確認現時有謠言指，申請免遣返聲稱來港的人士可以在港做「黑工」，當局會與香港各地的使領館合作闢謠。