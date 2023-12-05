日本鹿兒島及美國多個州縣爆禽流感　疫區禽產品禁供港

食物環境衞生署食物安全中心今日(5日)宣布，因應日本農林水產省和世界動物衞生組織分別通報，指日本和美國部分地區分別爆發高致病性H5和H5N1禽流感，為保障本港公眾健康，中心即時指示業界暫停從有關地區進口禽肉、禽蛋及禽類產品。中心已就事件聯絡日本和美國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

根據統計處的資料，本港今年首9個月從日本進口約1,080公噸冷藏禽肉及約2.084億隻禽蛋，以及從美國進口約2.14萬公噸冰鮮和冷藏禽肉及約5,711萬隻禽蛋。

受影響地區包括，日本鹿兒島縣；美國威斯康辛州Trempealeau縣、Douglas縣；加利福尼亞州

Sonoma縣；阿肯色州Carroll縣；明尼蘇達州Otter Tail縣、Brown縣；Big Stone縣；Swift縣；喬治亞州Sumter縣；南達科他州Yankton縣、Brule縣、Kingsbury縣；北達科他州Dickey縣、愛荷華州Sioux縣、馬里蘭州Caroline縣及俄亥俄州Union縣。