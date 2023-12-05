研究指與2018年相比　本港學生在數學科學及閱讀3方面被台灣超越

中文大學教育數據研究中心受教育局委托進行學生能力國際評估計劃2022的學術研究，發現本港15歲學生在81個國家及經濟體中都有不錯的成績，不過與2018年數據相比，數學、科學及閱讀3項數據均被台灣超越。香港的數學成績今年穩居第4，僅次於新加坡、澳門及台灣，而科學由第9位升至第7位，不過閱讀成績則由第4位跌至11位。中大教育心理學系教授侯傑泰指出與早前公佈的TSA結果吻合，估計與受疫情影響有關，學生會分配更多時間給科學和數學等知識成果可以量化的科目，「數學果啲你一讀咗，你就會覺得識。」

中大教育數據研究中心去年5月至7月進行評估工作，全港隨機抽取163所中學5,907名學生及他們的家長、老師參與。研究發現香港學生的科學成績在疫情之下不跌反升，由517分微升至520分，至於數學的成績由551分下跌至540分，閱讀成績亦由524分跌至500分，但亦遠高於科學與閱讀能力的平均值485分及476分，而廣泛的國家及經濟體系的表現亦出現下滑，分別有41及35個國家及經濟體系於數學及閱讀成績方面有所下降，反映成績下降屬全球現象，而非香港單一面對的問題。

侯傑泰認為，停課時間較短的國家及經濟體系受到疫情的干擾較少，尤其是調查中發現53%香港學生的學校停課時間超過3個月，略高於平均水平。不過香港學校在停課間對學生學習連續性的支持卓越，有75%學生每日參與線上課程，比例遠過於平均值51%。另外，香港的教育平等表現位居第2，反映香港成功為來自弱勢背景的學生提供大量支援。