國泰理大新課程首21見習機師畢業　料再招募800學員

國泰航空與香港理工大學合辦綜合見習機師培訓計劃的首屆21名學員今日(5日)畢業。有過去曾在海外受訓的畢業機師認為，新的課程下的本地師資實戰經驗豐富，課程內容與過去無差別，又能大減離鄉別井受訓的時間，令他追夢時能兼顧家庭。國泰表示，畢業生已於上月正式成為二副機師，又說今、明年內會招募800名見習機師，較過往每年100人大增，並稱至今已覓得400位見習機師，進度理想。

獲得最佳學員獎的畢業機師周碩輝早在大學文科畢業後，2018年已參與相似的見習機師培訓，曾到新西蘭受訓，惟因為疫情而中斷訓練，並已轉行做時裝採購員。疫後輾轉下他再獲機會參與見習機師訓練。熱愛飛行的他毅然放棄事業再追夢，5年後終於成功。

兩度受訓的周碩輝分享，國泰與理大合辦的新課程內容與過往大同小異，卻將理論及多組員模擬駕駛艙訓練(MCC)的課程搬到香港理大校園及國泰城授課，令見習機師僅需在外地進行飛行訓練約8個月，較過往少約一半時間。他們能有更多時間陪伴家人。周續指，理大導師的師資與海外受訓的一樣，更勝一籌的本地導師有更多飛行經驗，能融合理論與實踐，唯一不足在於師生起初需時磨合適應新課程。

有份負責課程的副首席機長陳沛龍表示，國泰至今已覓得約400位見習機師，部分內地人亦剛開始受訓。他提到，國泰招募見習機師人才並沒有上限，符合條件、有熱誠幹勁便可申請，不會出現「僧多粥少」，期望更多香港、內地人才投身國泰大家庭。 署理運輸及物流局局長廖振新在畢業禮上表示，港府因應航空業人力資源不足，早前已推出運輸業輸入勞工計劃，10月起已陸續輸入逾2,800名外勞填補航空業空缺，未來亦會協助改善機場工作環境，增加航運界職位的吸引力。