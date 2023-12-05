管制即棄塑膠餐具明年實施　近40%受訪者不願意自備餐具

管制即棄塑膠餐具明年4月實施，有環保組織調查發現，有近40%受訪者不願意自備餐具或容器，45%不願意租借餐具，當中逾30%人因「衞生考慮」感抗拒。調查又指，若政府推行租借餐具，32%市民支持以「按金制」形式收取租金、21%贊成政府應該主導整個計劃及全數承擔相關費用。調查組織認為，政府要有完備政策推動自備餐具，同時推出衞生方便的租借餐具系統。

綠領行動今年10月底至11月下旬，以網上及實體問卷方式，訪問1,166位市民，發現有90%受訪者過去1個月曾購買外賣，當中有20%平均1周買5次或以上外賣，反映市民買外賣的習慣並沒有因疫情過去而改變，預期即棄餐具的棄置量仍然高企。此外，有36%受訪者不願意在管制實施後自備餐具或容器，當中有43%因「麻煩」感抗拒；同時有45%指不願意租借餐具，當中有34%因「衞生考慮」感抗拒。

綠領行動高級公共事務主任蕭頴妍指，租借可重用餐具在外國相當流行，參考外國租借平台例子，建議相關規管可包含加強抽驗洗碗工場、借還點以及運輸過程有否符合相關衞生要求，提供相關衞生認證，並採用合規物料製造餐具，同時配合宣傳教育，增加市民信心。她續指，當局法例上亦應處理「廢物轉移」 問題，包括長遠禁止所有即棄餐具，才能真正做到源頭減廢。