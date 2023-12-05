港府堅拒建難民營　唔通同南亞幫有親

葵涌南亞幫搶車劫掠價值2,800萬港元手機，再度掀起市民對本港治安問題的憂慮。截至今年10月底，約有近1.5萬名聲請人滯港，雖然當局承諾加快上訴流程，但拒絕復設禁閉式難民營。立法會議員葛珮帆提到，最近許多偷渡個案，偷渡人士抵港後會作出聲請，另有7千多宗司法覆核個案待處理，成為司法機構處理難民案最大瓶頸。學者陳偉強認為，很多國家不容許難民隨意走動，認同應設立收容中心或禁閉營收容難民。

港府近10年花費超過100億港元公帑，對假難民供吃供住供打官司，結果這班假難民卻姦淫擄掠，無惡不作。有意見認為政府應請求中央協助，退出聯合國《禁止酷刑公約》，惟港府充耳不聞；至於復設禁閉式難民營，同樣諸多藉口推搪。立法會保安事務委員會將開會討論假難民事宜，對於如何處理目前仍然滯港，近1.5萬名免遣返聲請人士。據說當局承諾增加人手，以加快上訴流程；但對於治本之道，也就是復設禁閉式難民營，卻一口拒絕。

事實上，目前有竹篙灣隔離設施可用，而97年前香港就有越南船民難民營。這次政府拒建難民營的理由，是繼續善用現有的羈留設施，集中羈留對社會治安，有較大風險的聲請人。

議員葛珮帆早前在立法會要求政府，尋找方法徹底解決假難民的問題，就現時情況，有約1萬4千人留在香港，每個月都花費納稅人許多血汗錢。她也知道最近有許多偷渡個案，他們來港後也會作聲請，這就會繼續陷入惡性循環當中。

她指，現時上訴個案仍有1,430宗，但現時最大的瓶頸，是有7千多宗正在進行司法覆核，若司法覆核失敗，他們又會再上訴直至終審法院，單是在司法上，已可無限拖延。她早前已向司法機構提出問題的嚴重性，希望有關部門用最快的方法，解決這7千多宗司法覆核個案，盡快送走他們比羈留他們更好，因為會浪費更多納稅人的金錢。

「其實對付假難民最好的方法，就是令他們不能進入香港境內！」她續指，現時許多假難民在內地偷渡來港﹐以經海路為主，所以保安局早前已經與內地保安當局商討，內地已承諾堵截假難民，令他們沒有機會入境香港，這才是最好的方法。

不少深水埗居民受到假難民的困擾，尤其擔心治安問題惡化。市民林先生覺得他們很兇惡，害怕治安惡化，南亞幫又會突然動手打人，確實對治安不好；羅小姐就認為政府要集中管理南亞難民，若不管理就會增加他們來港機會，很輕易得到資源；盧女士指難民偷渡來港，應要作出管制，憂太多難民會犯事。

理大專業及持續教育學院講師陳偉強認為，政府應設立收容中心或禁閉營是可行的，基本上在外國有不少國家在收容難民時，譬如難民聲稱自己在所屬國家受到政治迫害時，他們都需要等候一段頗長的時間，由有關當局審核該人是否真正難民身份，或是否受到政治迫害。很多國家不容許已聲請的難民，在城市裏隨意走動，會要求他們居住在偏遠地方。譬如澳洲，難民需居住在偏遠的島嶼裏的難民營，原因是怕難民引起當地居民不滿，亦不想引發當地治安問題，所以會集中處理，由當地人在難民營管理難民，這方法其實是好的。