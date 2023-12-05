旺角美容院打膠原針　24歲少女染膿腫分枝桿菌

早前有多名女子在美容中心「女悅醫美」打消脂針後感染膿腫分枝桿菌。今日(5日)衞生署衞生防護中心公布，另一間美容中心「GEEL MEDICAL」(Instagram名為 「geelmedical」)，有一名在該處所接受注射的顧客，感染膿腫分枝桿菌，病人目前情況穩定。中心呼籲曾光顧「GEEL MEDICAL」及接受相關注射或懷疑出現相關症狀的人士，應盡快求醫及聯絡衞生防護中心。翻查資料，「GEEL MEDICAL」的其中一名負責人疑似為網紅 「Yaki Wong」。

個案涉及一名24歲女子，她於10月9日光顧涉事美容中心，並到位於旺角登打士街56號家樂坊13樓的處所內接受聲稱能夠刺激膠原蛋白增生的注射服務，根據初步調查相關注射服務由1名註冊醫生進行。病人接受注射後5日開始於注射位置出現皮疹及膿腫，其後曾數次返回該處所向醫生跟進。由於情況沒有改善，她上月20日向另一位私家醫生求醫。私家醫生為病人抽取臨床樣本作化驗，該樣本昨日(4日)被確定含膿腫分枝桿菌，病人目前情況穩定。

中心接獲相關個案資料後已到該處所進行調查，包括調查相關注射及感染控制程序、負責注射人員的專業資格、有否涉及管有未經註冊藥劑製品等。事件或因感染控制程序出現問題而引起，並已收集環境及相關用具的樣本進行化驗。根據初步調查資料，中心暫未發現這宗個案與本港早前涉及19名女子的懷疑膿腫分枝桿菌的感染群組有流行病學關連，正繼續就個案進行相關調查。