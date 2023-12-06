第13輪藝能發展資助計劃接受申請　明年一月30日截止

藝術發展諮詢委員會開始接受藝能發展資助計劃第13輪申請，預算資助總額約為5,000萬港元。今輪計劃明年1月30日下午6時截止申請，藝能發展資助計劃秘書處擬於本月12及22日舉辦2場簡介會，申請結果預計於明年7月公布。

該計劃下設「躍進資助」和「項目計劃資助」。「躍進資助」為配對形式，要求申請者必須證明已經或將會就其建議計劃取得現金收入，建議計劃旨在提升申請者的專業表現至更高水平，並達到上述資助計劃的四個目標；透過配對，資助計劃希望培養社會支持藝術的風氣，促進政府、藝團和私營企業三方的夥伴關係。在今輪申請，要求申請者自行籌募作配對之用的現金收入為75萬港元，其中至少25萬港元須來自非政府贊助或私人捐助。合資格的藝團將獲得兩倍的配對資助額，資助期最長2年，最高資助額為400萬港元。表現優良者可申請第2次資助，若成功獲批，可獲最高資助額550萬港元，為期最長3年。成功完成兩輪躍進資助建議計劃將會成為躍進資助畢業生藝團，符合資格申請藝術發展配對資助計劃作為持續發展。

「項目計劃資助」是直接資助，旨在為具高藝術或專業水平的建議計劃提供支援，成功申請者將獲提供上限為300萬港元的資助，進行規模較大或需較長時間，並具影響力的計劃或項目。