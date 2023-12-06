5個月內爆12次水管　智管網監測成效惹疑

根據立法會文件，當局表示，水管若保養得宜壽命可達50至60年，更聲稱在「智管網」計劃下，已暫在全港設1,900獨立監測區域，且水管爆裂宗數更由2000年的約2,500宗，大幅減至去年約40宗，滲漏率亦由超過25%降至約14.4%。但本報翻查資料，單計今年7月至今，5個月內本港已至少發生12宗水管爆裂事件，成效惹人質疑。

本港食水管總長度約8,400公里，根據文件，當局指其中約3,000公里老化水管已於2000年至2015年期間更換或修復；其後更制訂「風險為本策略」，訂立更換或修復水管段落的優次，優先改善較高風險的大直徑水管段落，包括篩選出長約70公里、並分布於西貢、屯門區、東區和深水埗區內的大直徑水管優先進行改善工程，故目前沒有訂立更換或修復全港所有水管的時間表。

當局又指，現有科技未能完全準確預測並防止水管爆裂，將持續與大學及其他科研機構研究如何應用最新科技，監測水管的狀況或有關參數，以提升評估可能發生滲漏和爆裂的準確性。此外，當局正於全港的食水分配管網，建立約2,400個大小易於管理的獨立監測區域，當中約1,900個已建立完成，餘下將於約2025年首季完成。