東方日報A1：路陷累雙層巴墮坑　地下水管爆隱患

本港水管老化問題嚴重，踏入12月僅5天，已發生最少4宗水管爆裂事故，而今年至今最少發生5宗爆水管事故的黃大仙儼如重災區，昨日清晨時分，黃大仙東頭村道有地底水管爆裂，一輛城巴106線巴士於早上7時15分駛經時，路面突然大面積下陷，巴士後軸輪胎被卡住，全車更出現傾側，由於車輪陷進深坑，巴士「被困」約兩小時，期間附近交通大受影響。有區議員表示，黃大仙區大多渠管已是30至40年前建成，老化嚴重，不排除渠管爆裂事故會陸續有來。

昨晨（5日）5時29分，黃大仙東頭村道近黃大仙下邨龍慧樓對開地底水管疑爆裂，地面行車線出現下陷。7時15分，一輛城巴106線雙層巴士駛至上址，輪胎竟被卡在下陷路面，巴士無法移動，姓張（40歲）車長無奈報案求助，消防及執法人員接報到場了解，並通知水務署派員趕至關閉水掣，同時工程人員進行維修，最後被困的城巴約兩小時才能「脫險」。期間，東頭村道來回方向介乎正德街與沙田坳道之間全線封閉。受影響九巴巴士第2D、9、10、11、106及113號線須改道行駛，運輸署呼籲駕駛人士考慮改用其他道路。

城巴發言人表示，事發後，車長即時安全疏散車上3名乘客，城巴工程團隊於上午9時許將巴士拖離路陷位置，並安排巴士返回車廠進一步檢查維修，初步檢查發現巴士傍板輕微受損。

今次事件幸無人受傷，但翻查資料，今年下半年本港已發生最少12宗水管爆裂事故（見表），其中3宗均在黃大仙發生，出事率達25%，成全港之冠。黃大仙區議員譚香文表示，黃大仙屬舊區，區內大部分水管已有30至40年歷史，今次涉事水管相信或有30年以上「年資」，雖然政府部門有進行更換工程，但因應早前新冠肺炎疫情導致工程而延誤，加上黃大仙屬低窪地區，故下雨天或更容易引起渠管問題，今次爆水管事故已非首次，坦言不排除未來會陸續有來。

議員謝偉銓亦指出，本港早有更換老化渠管的計劃，但食水管及鹹水管接二連三發生爆裂事故，已足以抵銷政府的工作，令市民覺得似「無做嘢」，他批評部門欠缺積極性，處理問題仍太慢，尤其自世紀黑雨後，市民對黃大仙的渠管問題更加關注，理應快速處理渠管更新問題，並應該以風險為本，針對重災區加快改善。

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