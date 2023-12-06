擬修例容許物理治療免轉介　學會稱仍需醫生診斷與目前分別不大

當局向立會提交文件，建議修訂《輔助醫療業條例》，容許物理治療師和職業治療師可在指定情況下毋須醫生轉介，直接為病人提供服務，以及容許放射技師和醫務化驗師在指定情況下，接受中醫師轉介。

物理治療學會會長彭耀宗今早(6日)在電台節目表示，建議需先取得醫生的診斷，與目前做法分別不大。現時收到的轉介信，很多時只列出症狀問題而非醫學診斷，最終也要靠物理治療師評估。他認為免轉介可讓病人有自主權，選擇先看醫生或直接尋求物理治療，節省金錢和時間，並得到更快、更適切的治療，盡快改善病況。物理治療師管理委員會轄下工作小組經過業界討論，就有關問題草擬建議書並於今年初提交政府，但與立法會文件內容落差很大。

社區組織協會幹事彭鴻昌則認為，若要求在12個月內取得診斷信才能免轉介，對病人會較麻煩，時間亦未必可以遷就。物理治療師經過訓練，具備能力判斷甚麼情況下可接受治療，甚麼情況要盡快轉介醫生。惟今次建議令人感到對物理治療師的專業訓練未夠信心，因此加添許多框架限制。

彭又認為要發展基層健康網絡，應可以盡快讓病人尋求治療，不一定要經醫生，任何服務提供者也可以成為進入網絡的第一個接觸點，包括物理治療師。文件的大方向是支持免轉介，期望之後再檢討，下一階段可考慮擴大適用範圍。