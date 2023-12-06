房委會年終結餘約609億元　運作盈餘跌8億

房屋委員會公布的2022/2023年度年報及財務表顯示，年終現金及投資結餘較上年度增加逾20億港元，惟資金管理帳目及運作盈餘就同樣減少。截至今年3月底， 房委會的收入(包括租金、售樓、投資等)約357億港元，開支約267億元，運作盈餘較上年度少約8億港元。資金管理帳目盈餘同樣減少，本年度為13.16億港元，較上年度15.96億港元少約2.8億港元。

資金管理帳目方面，房委會的年終現金及投資結餘為609.19億港元，較上年度589.16億港元多20.03億港元。然而，房委會的資金管理帳目盈餘就錄得減少，本年度為13.16億港元，較上年度15.96億港元少約2.8億港元。財務報表指出，房委會的資金在2022/23年度整體回報率為2.4%，較2021/22年度的回報率為2.9%略低。

現金及投資結餘是房委會可動用，以維持營運和應付支出的款項，包括非經常開支項目，例如房委會公營房屋計劃的建築費用。根據房委會今年1月文件，2022/23年度年終現金及投資結餘的核准預算和修訂預算，分別為553.14億港元及548.13億港元，皆比實際結餘少。