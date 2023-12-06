中大醫學院申建科研大樓　議員質疑校方管理能力　憂搞到一鑊泡

自2019年社會運動後，中文大學被謔稱「暴大」，校園管理被大肆批評，近年更引發校董會改組及改校徽風波。立法會工務小組今早(6日)審議一項工程項目，在大埔第39區興建一座環保教學科研綜合大樓，以用作中文大學的教學設施。然而大樓工程費涉款33.325億港元，被指造價高昂，有議員更質疑校方的管理能力，擔心公帑未能用得其所及中大自行招標會搞到「一鑊泡」。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓指3年前做顧問研究時，項目造價是28億港元，現時則漲至33億港元，短短時間就增加了20%，又留意到屋宇裝備工價格較一般項目要高，家具設備亦花費不菲。他又指過去幾年中大的表現，不禁令人懷疑其管理能力，擔心由中大自行招標，如何令人安心不會搞到一鑊泡，畢竟連小小的物業管理都搞到亂籠，更遑論過去3、4年，中大校內設施是用作教學還是另有用途，管理層都好像懵然不知。

部分議員關注造價高昂。建築署總技術顧問葉盛德指大樓已減少實驗室數目，成本相對較低，造價是合理水平，與立法會早前批准撥款的同類型工程比較，包括中大綜合科研大樓及科大新科研大樓2號，兩座建築的單位價格分別是3.3萬港元及3.2萬港元，而中大的科研綜合大樓則約2.8萬港元。

當局回應指有關項目管理方面將有兩層監察機制，以確保公帑用得其所，大學需將招標文件詳情，交予建築署和教資會審批，以確保預算能符合經濟原則，當局及教資會亦會監察工程進度；日後出現合約金錢糾紛，大學需要諮詢當局，確保政府的利益不會受損，而工程完成後，工程完結後大學亦需邀請獨立核數師審核工程最後的開支，有關資料而交由政府審批。

當局強調大學方面亦須嚴格遵守有關採購的政策，並需提交詳細的工程項目予建築署審批，大學本身亦有一套嚴謹的制度，按工程標價向招標委員會呈交投標建議書。如有需要，每份由顧問提出的建議書或需呈交關委員會審批。

與會的中大代表解釋，造價28億港元是2018/19年的估算，需隨住通脹而作出調整，目前的造價已返映市場價格。屋宇設備因要設置特殊實驗室，如電子顯微鏡實驗室、大小型動物房、需要相應的機電設施如抽風濕度和氣壓控制等，以符合動物權益的要求。

至於家具要花5億港元，除電腦系統和課室，講堂的影音設備，還有實驗室室專用設備，如大量的防酸實驗枱、生物化學安全櫃、化學排煙櫃，緊急洗眼器等。另外的研究設備，如機械人手術的微創設備、電子顯微鏡和動物房的獨立通風籠架，及相關的消毒設備，家具價格佔總建築成本15%左右，價錢跟其他實驗室大樓相若。