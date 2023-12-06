元朗連人帶機墮魚塘男子　疑無牌操作挖泥機做翻新工程

昨日(5日)傍晚6時許，元朗攸壆路近聯興圍，有一部挖泥機連人帶機跌落魚塘，消防接報趕至，經過兩小時搜救，召喚吊臂車到場把挖泥機吊起，並救起一名姓楊(66歲)男子，可惜他經救援人員檢查後，證實已氣絕身亡。

據了解，事主已婚並育有一名兒子，一家三口居於大埔。事主沒有長期病患，休退前為一間五金工程公司的老闆，已退休近15年。事主向友人以象徵式收費5,000港元租借事發現場的土地及魚塘，用作釣魚及消閑娛樂用途。事主於一年前更以9萬港元購入涉事挖泥機用作翻新魚塘，並購入100份、每份兩噸重的混凝土，日常每周五日返回魚塘進行翻新工程。惟事主沒持有合資格操作挖泥機牌照。執法人員經調查後，相信事發時事主操控挖泥機搬移混凝土，惟挖泥機失平衡翻側掉進魚塘，事主被困挖泥機內失救致死。

事發前，事主曾於昨日中午時分邀請友人午膳，惟友人當時因有事而拒絕。至下午4時，友人致電事主，惟沒有接聽，友人於是前往魚塘尋找事主，至晚上約6時許，當友人到達魚塘時發現挖泥機反轉跌進魚塘內，大驚報案。