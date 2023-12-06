政府回覆申訴署年報　投訴多與疫情有關　211項建議大多接納

申訴專員公署於今年7月發表最新一份年報，政府今（6日）就年報覆文，指投訴個案多與處理疫情有關，全面調查個案中，逾半個案經調查後證明並不成立，但申訴專員有提出建議，協助部門改善行政。

2022至23年度，申訴署共收到5000多宗投訴個案，數字和去年相約，由於第5波新冠疫情在2022年年初爆發，因此有較多投訴和處理疫情有關，申訴專員總結了9宗主動調查個案，141宗全面調查個案，及提供211項建議，絕大部分建議獲得接納。

全面調查個案中，政府指超過一半個案經調查後證明並不成立，而部分投訴雖然不成立，但申訴專員提出建議，協助部門改善行政。

各部門在2022至23年度收到市民根據公開資料守則提出索取資料要求超過1.09萬宗，較上年代增加4%，而守則推出以來94%的個案獲得全部資料，3%的個案獲得提供部分資料。其中錄得67宗和守則有關的投訴，數字較上年度減少超過兩成，申訴專員指顯示政府部門對守則應用更加熟習。

政府表示投訴個案多與處理疫情有關。