「專上課程電子預先報名平台」　明起接受報名

教育局明日(7日)推出新一輪「專上課程電子預先報名平台」(E-APP)網上報名服務，讓應屆香港中學文憑考試（文憑試）考生預先報讀2024/25學年「大學聯合招生辦法」以外的全日制經本地評審副學位及學士學位課程，當中包括「指定專業／界別課程資助計劃」下的副學位課程及「為修讀香港自資學士學位課程學生提供的免入息審查資助計劃」下大部分的合資格課程。新一輪的「E-APP」有約30所專上院校及其附屬學院參與。「E-APP」的首輪申請期由明日起至明年5月20日，次輪申請期則由明年5月24日至7月8日。一般而言，院校會先處理首輪遞交的申請。

教育局表示，使用E-APP報名前，可在E-APP網站觀看報名流程的教學短片和瀏覽「自資專上教育資訊平台」(Concourse)內有關專上院校的資訊及約430個聯招以外的全日制經本地評審高級文憑、副學士和學士學位課程的資料，包括學費、入學資格、相關專業組織的評審和認可等。教育局亦會將各院校2024/25學年的預計收生學額、課程報名及收生安排，以及過去的收生成績及畢業生統計數據等資料上載到Concourse。」Concourse亦會提供2024/25學年大學教育資助委員會資助的全日制高年級學士學位課程資料，以及自資銜接學位課程資料，讓副學位畢業生或正修讀副學位課程的同學參考，方便計劃升學。