截至10月底　百分百擔保壞帳逾3.5萬宗　涉款75億

為協助受疫情打擊的中小企業解決資金周轉問題，政府在「中小企融資擔保計劃」下推出百分百特別擔保產品，提供特惠低息貸款，早前更把申請期延長至2024年3月底。根據政府提供的數據顯示，計劃自2020年4月至2023年10月底，獲批申請65,049宗，貸款額1,369億港元，壞帳個案3,585，擔保額為75億港元，壞帳率 5.49%。

商務及經濟發展局局長丘應樺書面回應議員吳傑莊的質詢，除提供上述數據外，又指在2023年4月至10月底，百分百擔保接獲申請4,282宗，獲批3,685宗，處理中的申請330宗，被拒的申請161宗，獲批貸款額126億港元。

獲批申請的主要受惠行業，當中屬其他(如餐飲及運輸)等佔最多，共1,974宗，貿易、批發及零售業佔1,265宗，工程及建築有313宗，而製造業有133宗。

雖然壞帳率達5.49%，當局指壞帳率會視乎整體經濟環境、個別行業的經營情況，以及部分貸款仍處於「還息不還本」或「部分本金還款」期等因素而有所改變。至今壞帳率尚低於25%的假設壞帳率。當局強調會繼續密切留意計劃的申請和運作情況，檢討成效。