涉醉酒鬧事毀玻璃門　警員續准保釋待明年2月再訊

休班男警涉嫌在深水埗福華街一食肆對開醉酒鬧事，並被指損壞食肆的玻璃門。男警被控「醉酒及行為不檢」及「刑事毀壞」兩罪，案件今（6日）於九龍城裁判法院再提訊。被告暫時毋須答辯，裁判官應辯方要求，把案件進一步押後至2024年2月1日再訊，期間被告續准保釋。

44歲被告簡偉迪，控罪書上報稱為警員。據悉，他已被停職。他被控於2023年1月27日，在福華街17至25號地下Eleven Lounge & Restaurant外醉酒，在公眾地方行為不檢。他另被控於同日同地，無合法辯解而損毀屬於上述食肆的一趟玻璃門，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否被損壞。

被告今日由另一名大律師代表。他表示剛接手本案，申請將案押後8星期，以便與律政司再進一步商討，並表明今次將是最後一次押後。控方沒有反對，裁判官遂把案押後至明年2月1日再訊，續批准被告以1,000港元現金保釋。

過往也有警員捲入刑事毀壞或醉酒事件。其中入職警隊29年的男警黃志恆，疑因錢銀糾紛，2022年10月在休班期間涉嫌破壞上水一店舖的閉路電視鏡頭。他承認一項刑事損壞罪，判罰款5,000元，另須賠償1,300港元予案中店舖。另外，男警陳天柱2022年10月休班期間疑受酒精影響，在香港仔置富花園地下電梯大堂，兩度襲擊一名保安員，男警被控兩項普通襲擊罪及一項作為交替控罪的醉酒罪，終准自簽2,000港元守行為24個月。

案件編號：KCCC 1460/2023