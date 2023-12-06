被問北都融資安排　政府僅稱大型項目融資委員會上周已開首次會

財赤逾千億港元，外界已質疑政府仍力推北部都會區等大型基建，錢從何來？有議員今日(6日)在立法會質詢政府會否在緊握發展北都主導權的前提下，評估不同融資安排的優劣，以盡快制訂明確的財務安排，但政府僅稱大型項目融資委員會上周已開始首次會議。

提出質詢的工程界議員盧偉國不單止質詢融資事宜，又指北都的發展橫跨20年，政府會否加快制訂詳細的發展方案、按工程規模擬備工程清單，以及訂立落實工程的次序，並對人力資源預先作出規劃。

發展局局長甯漢豪指北都內3個新發展區正在施工，其他主要發展區正進行規劃，包括流浮山至尖鼻咀一帶等區域發展方案將在明年內陸續出台，屆時經諮詢公眾意見後，會估算開支，強調政府會與建築業界溝通人手安排。

盧偉國追問北都發展涉及棕地，影響產業眾多，包括工程界的物流等，指政府收地嚴重打擊業界，問及政府除提供補貼外，如何確保業界可以妥善遷移。甯回應指政府除提供補貼，亦希望作個案管理協助受影響的人，又指為讓業界有經多時間部署，政府會在可行情況下推慢進場工作，讓業界和政府都有空間部署。

另一議員吳永嘉則指過去曾因政府程序阻礙，令預製組件不能如期到達工地，而北都工程規模大型並且十分趕急，問到當局有沒有措施去加快處理預製組件行政工作，令所有工程可以如期甚至盡早完成。甯指發展局現以有督導委員會負責處理預製組件的安排，而局方亦正與內地商討，期望可以在明年3月底前有配套措施可向大眾交代。

另有議員問到在發展北都時會否考慮由創科企業自行負責，平整地盤、進行內部設計等安排。甯漢豪重申政府在批出創科用地時會提供更多的彈性，會在規劃地帶盡量拆牆鬆綁，不會排除由創科企業自行負責，平整地盤等。