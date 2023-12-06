指參與特殊教育培訓教師少　議員憂影響學生支援

外界批評政府對有特殊教育需要的學生支援不足。教育局於1997年9月推行全校參與模式的融合教育，旨在提升融合教育的質素，以及讓有特殊教育需要(SEN)的學生入讀普通學校。

議員郭玲麗今（6日）在立法會大會上提出口頭質詢，多名議員表示關注。議員廖長江表示，為支援學校照顧有特殊需要學生，教育局於2007年2008年推出融合教育教師專業發展架構，為教師提供培訓課程，即3層課程，但根據立法會研究資料顯示，在上個學年，只有4成的公營普通學校在職教師曾接受30小時或以上有系統的特殊教育培訓，而上年又流失3,300多名老師，詢問當局不足一半老師接受3層課程培訓的原因為何，局方如何鼓勵更多老師接受培訓，而教師流失會否影響對特殊學生的支援。

教育局副局長施俊輝承認過去幾年受疫情影響，同時教師接受實體培訓的機會，而培訓需要面對面形式，但目標不變，繼續跟進未達標學校，要求相關老師接受培訓。

議員梁毓偉則詢問當局會否為SEN學生作出路安排，又會否考慮專責部門支援。議員狄志遠則關注當局如何確保學校幫到特殊學生，會否有特別學習計劃、提升家長與學校合作甚至離開學校。

施回應指當局會推行生涯規劃，加強老師培訓，舉辦不同研討會，以進一步認識SEN學生，同時為相關同學提供生涯規劃合作，未來會繼續推動。另除發放常規資助外，會有多元模式的合作以及優化措施。